Inflation in Deutschland Hohe Lebenshaltungskosten verschlechtern die Kauflaune

Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland sinkt auf ein neues Rekordtief. Vor allem der Anstieg der Lebenshaltungskosten von derzeit knapp acht Prozent drücke „schwer auf die Stimmung der Verbraucher und schickt diese auf Talfahrt“, erklärte das Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg am Dienstag. Der prognostizierte GfK-Index für Juli rutscht ab auf minus 27,4 Punkte.