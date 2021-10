Inflation im Land Diese Preise tun Verbrauchern weh

Stuttgart - Egal ob beim Tanken, im Supermarkt oder beim Friseurbesuch – Verbraucher müssen für viele Produkte und Dienstleistungen tiefer in die Tasche greifen. Das Leben wird teurer, weil die Inflationsrate so hoch ist wie seit 28 Jahren nicht mehr. Die Verbraucherpreise stiegen im September gegenüber dem Vorjahresmonat in Deutschland um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt anhand einer vorläufigen Berechnung mitteilte.