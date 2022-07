Inflation, Geldanlage, Alterssitz Ansturm auf griechische Ferienimmobilien

Ferienhaus als Kapitalanlage in Zeiten der Inflation

Der Markt für Ferienimmobilien in Griechenland boomt. Das Land verspricht Sonnengarantie im Sommer und milde Winter. Nach Berechnungen der griechischen Zentralbank brachten ausländische Immobilienkäufer in den ersten drei Monaten dieses Jahres 374 Millionen Euro nach Hellas. Das war ein Anstieg von fast 75 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2021. Die Immobilienverkäufe an Deutsche haben sich gegenüber dem Vorjahr sogar verdreifacht, berichtet die Immobilienkanzlei Elxis. Nach der Pandemie suchen jetzt viele Ausländer im Urlaub die Geborgenheit der eigenen vier Wände.