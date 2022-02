Inflation EZB schließt Zinserhöhung 2022 nicht aus

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) hält trotz der hohen Inflationsrate an ihrer lockeren Geldpolitik fest – noch. Doch das könnte sich im März ändern, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag deutlich machte. Während die Französin eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr noch im Dezember für sehr unwahrscheinlich erklärt hatte, wollte sie diese Einschätzung nun nicht wiederholen.