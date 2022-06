Inflation Die Preise steigen etwas langsamer

Zwar ist in die Verzinsung von Festgeldkonten etwas Bewegung gekommen, doch das nützt den Sparern wenig. Denn auch ein Zinssatz von einem Prozent – so viel bieten einige ausländische Banken derzeit für Festgeld mit zwölf Monaten Laufzeit – reicht bei Weitem nicht aus, um den Kaufkraftverlust durch Inflation zu kompensieren.

Erleichterung für Schuldner

Beim Schuldenabbau kann die Inflation helfen. Das gilt natürlich nicht für arme Schlucker, die angesichts steigender Energie- und Lebensmittelpreise ihren Ratenkredit nicht mehr abzahlen können. Aber wer seine Schulden bedienen kann und gleichzeitig infolge der Inflation höhere Einnahmen erzielt, profitiert. Zum Beispiel der Staat: Mit den Preisen steigen die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer.

Wenn die Verbraucher infolge der Teuerung ihren Konsum allerdings tatsächlich stark einschränken sollten, wäre dieser Effekt zunichte. Bei einem Einbruch der Binnennachfrage könnte die Wirtschaft sogar in eine Rezession abgleiten, was einen Rückgang der Steuereinnahmen zur Folge hätte.

Welches Szenario eintritt, ist ungewiss. So prognostizierte die Ratingagentur Standard & Poor’s dem hochverschuldeten italienischen Staat noch im April Vorteile infolge der hohen Inflation. Die Bonitätswächter gaben aber zu bedenken: „Ein lang anhaltender Inflationsschock, kombiniert mit schwachem Wachstum, wäre ein Risiko für die öffentlichen Finanzen.“

Licht und Schatten für Unternehmen

An den hohen Energiepreisen verdienen Öl- und Gaskonzerne prächtig: Ihre Einnahmen steigen, ohne dass sie zu Investitionen in zusätzliche Förderkapazitäten gezwungen wären. Viele andere Unternehmen dagegen bekommen die steigenden Kosten deutlich zu spüren. Das zeigt sich an den sogenannten Erzeugerpreisen, die im Mai rund 34 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen.

Inwieweit Unternehmen die Kostensteigerungen an ihre Kunden weitergeben können, hängt von der Branche ab: Preiserhöhungen für Strom oder Lebensmittel sind leichter durchzusetzen als für Waren, auf die Verbraucher vergleichsweise leicht verzichten können. Auf der anderen Seite verfügen auch Hersteller von Premiumautos und anderen Luxusgütern über eine hohe Preissetzungsmacht, weil ihre zahlungskräftige Kundschaft sich selbst in Zeiten hoher Inflation nicht einschränken muss. Jenseits davon gibt es natürlich Trittbrettfahrer. Sie nutzen die hohe Teuerungsrate, um auch unabhängig von der Entwicklung der Produktionskosten die Preise anzuheben.