Infektionszahlen steigen Schärfere Corona-Regeln im Landkreis Heilbronn wirken sich auch auf Beilstein aus

Anders geht es da gewissen Branchen, die ihr bisherige Erlaubnis zur Öffnung wieder verlieren: Sonnenstudios, Barber und Friseure. Vor allem Letztere trifft der kurzfristige und erneute Lockdown hart. „Chaos und Verzweiflung beschreibt es gerade ganz gut“, fasst es Leslie Braun von Artifex Hair zusammen. In den Salons herrsche gerade Ausnahmezustand, stimmt auch Mandy Knies-Özcan von Mandy Hair & More zu: „Wir arbeiten heute bis 0 Uhr, um so viele Termine wie möglich noch vorzuziehen.“ Und auch beim Friseurteam Ringer wird das Licht am Donnerstag erst spät ausgehen, so der Geschäftsführer Thomas Ringer: „Wir sind davon ausgegangen, dass wir definitiv bis Weihnachten weitermachen. Jetzt herrscht totales Chaos. Die Mitteilung am Mittwochabend war einfach die absolute Katastrophe für uns.“