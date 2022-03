Infektionsschutzgesetz Kretschmann: Löschen Corona-Flächenbrand mit Gartenschläuchen

„Bruch von Seiten des Bundes“

Schon während der Runde mit Kanzler Scholz am Donnerstag hatte Kretschmann laut Teilnehmern in Bezug auf die Coronapolitik der vergangenen zwei Jahre davon gesprochen, dass es nun zu einem „Bruch von Seiten des Bundes“ gekommen sei, weil die Länder bei der Ausarbeitung des neuen Gesetzes nicht gehört und eingebunden worden seien. „Es geht um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger“, hieß es in Kretschmanns Erklärung weiter: „Gerade hier müssten wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen.“ Stattdessen handele der Bund allein, was die Landesregierung „für einen Fehler“ halte. „Alles, was jetzt nach diesem völlig inakzeptablen Gesetzgebungsverfahren geschieht, liegt von nun an allein in der Verantwortung des Bundes.“