Die Zahl der nachweislich mit Corona-Infizierten ist in den vergangenen Tagen im Landkreis Ludwigsburg nicht mehr so gravierend gestiegen wie in den Wochen zuvor. Nur fünf Fälle waren am Montag bis 16.15 Uhr neu hinzugekommen, womit sich insgesamt mindestens 1482 Personen das Virus eingefangen haben. In Marbach waren am Montag 59 Infizierte registriert, in Steinheim 38. Für Pleidelsheim und Benningen vermeldet das Kreishaus jeweils 21 COVID-19 Fälle. In Oberstenfeld wurde der Erreger bei 27 Personen nachgewiesen. Großbottwar muss 19 Erkrankte verkraften, in Affalterbach sind es 18 laborbestätigte Fälle, in Erdmannhausen 14. In Mundelsheim wurden elf Infizierte gezählt. Kirchberg, für das der Rems-Murr-Kreis zuständig ist, hatte Stand Montag sechs Infizierte zu beklagen.