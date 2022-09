Infektionen Legionellen wohl Ursache von Lungenkrankheit in Argentinien

Alle Betroffenen waren Mitarbeiter oder Patienten in der Klinik Luz Médica in San Miguel de Tucumán. Tests beim renommierten Malbrán-Institut auf Covid-19, Hantavirus und mehrere Legionellenstämme waren zunächst negativ ausgefallen. "Sehr gut. Der Ausbruch in Argentinien wurde aufgeklärt", schrieb der Infektiologe Leif Erik Sander von der Charité Berlin auf Twitter. "Es waren doch Legionellen. Aber keine pandemische Gefahr."