Infektion Wie lange ist eine Erkältung ansteckend?

Wann ist die Ansteckungsgefahr besonders groß?

In der Inkubationszeit, der Zeit von der Ansteckung bis zur Erkrankung, ist eine Ansteckung unwahrscheinlich. Die Inkubationszeit bei einer Erkältung liegt typischerweise bei ein bis zwei Tagen, dann treten die bekannten Symptome wie Halsschmerzen und Schnupfen auf. Vom zweiten bis zum fünften Tag der Infektion ist auch die Wahrscheinlichkeit andere anzustecken am größten. Die meisten Viren werden häufig ein bis zwei Tage nach Beginn der Erkältungssymptome ausgeschieden. Am Anfang der Krankheit ist man also ansteckender als am Ende.