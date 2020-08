Im Urlaub mit Corona angesteckt Aus diesen Ländern reisen die meisten Infizierten ein

Der Kosovo steht seit einiger Zeit einsam an der Spitze dieser Liste. Die Zahl der infizierten Reisenden aus diesem Land, bei denen die Infektion auch festgestellt wurde, steigt weiter deutlich an. Anders als den Anteil der infizierten Reisenden gibt das RKI diese Zahlen nur in Vier-Wochen-Zeiträumen an. Dennoch lässt sich die Entwicklung gut vergleichen.