Industrie Elektroverband: Klug Energie sparen

Die geplante Elektrifizierung vieler Fertigungsschritte anstatt der Nutzung von Kohle oder Gas und die Verwendung von Wasserstoff könnten "zu einer viel höheren Effizienz" mit deutlich besserem Wirkungsgrad führen. "Sie bekommen so beispielsweise in der Solarkraft den Strom direkt - und haben keine größeren Wandlungsverluste wie etwa in einem fossilen Kraftwerk. Auch für das Gros des Pkw-Markts ist eigentlich schon entschieden: Antriebe müssen in Zukunft in erster Linie batterieelektrisch sein. CO2-Reduktion und höhere Energieeffizienz sind also zwei Themen, die unmittelbar zusammenhängen."