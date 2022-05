Industrie BDI: Verwaltung muss digitaler werden

Siemens-Manager Cedrik Neike sagte, nötig sei besonders mehr Energieeffizienz in der Produktion. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit gerissenen Lieferketten in der Corona-Krise sprach sich der fürs digitale Industriegeschäft zuständige Vorstand zudem für flexiblere Einkaufsnetzwerke aus: "Wir werden unsere Lieferketten viel mehr lokalisieren." Dass viele Genehmigungs- und Prüfverfahren in Deutschland oft zu lange dauerten, sehe er ebenso: "Wir sind das Land der Erfinder, aber wir sind nicht das Land der Beschleuniger."

Russwurm hält trotz des Ukraine-Krieges in der deutschen Industrie 2022 ein Exportwachstum von 2,5 Prozent für möglich. Dies sei aber abhängig von einer Linderung der Probleme in vielen Lieferketten sowie dem Verzicht auf ein Gasembargo gegenüber Russland, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). Klar sei bei alldem, dass die Führung in Moskau die Verantwortung für die heikle Lage trage: "Der Krieg in der Ukraine überstrahlt natürlich alles. Putin hat sich ins Abseits gestellt." Russland sei nun "disqualifiziert über eine Zeit, die wir noch gar nicht absehen können".