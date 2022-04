Indien Polizei rettet 18-Jährige vor Ritualmord

Es gibt keine offizielle Zahlen über Menschenopfer in Indien, doch kommt es in dem südasiatischen Land immer wieder vor, dass vor allem kleine Kinder bei ähnlichen Ritualen getötet werden. Nach Angaben der Polizei hatte erst in diesem Monat eine Mutter im Bundesstaat Odisha ihrem kleinen Sohn an Stelle einer Ziege die Kehle aufgeschlitzt, die sie eigentlich als Opfergabe für einen Tempel versprochen hatte.