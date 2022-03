Independent Spirit Awards Indie-Szene zeigt Putin, was sie von ihm hält

Stewart sagte in ihrer Rede: „Wir stehen für Redefreiheit, wir stehen für Menschlichkeit und heute können wir nicht anders, als an der Seite der Menschen in der Ukraine zu stehen.“ Daraufhin brach der ganze Saal in Jubel und Applaus aus.

„Sie riskieren ihr Leben, um für genau diese Dinge einzustehen“, fuhr Stewart fort. „Wir stehen an der Seite der Hunderttausenden von Menschen, die vor diesem Krieg fliehen.“

Gewinnerin des Abends war Maggie Gyllenhaal: Der Hauptpreis für den besten Film ging an ihr Drama „The Lost Daughter“. Für das Netflix-Drama gewann sie auch den Award für die beste Regie.