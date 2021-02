Independent-Filme Preise beim Sundance Festival vergeben

Die Auszeichnung der Jury und der Zuschauer für die beste Dokumentation ging an den Musikfestival-Film "Summer Of Soul". In der Sparte "World Cinema" holte Regisseurin Blerta Basholli mit "Hive" drei Preise (Jury, Zuschauer und Regie). Ihr Film schildert das schwierige Schicksal einer alleinerziehenden Frau, nachdem ihr Mann im Kosovo-Krieg verschwunden ist.