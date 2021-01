Independent-Awards "Nomadland" gewinnt bei Gotham-Filmpreisen

Neben Ahmed war unter anderem der im August an Krebs gestorbene "Black Panther"-Star Chadwick Boseman für seinen letzte Rolle in "Ma Rainey's Black Bottom" nominiert gewesen. Darin spielt er einen Jazz-Trompeter in den 1920er Jahren in Chicago. Hollywoods Filmkritiker spekulieren, dass Boseman in diesem Jahr posthum Preise gewinnen könnte. Im Rahmen der Gotham-Verleihung zollten ihm die Verleiher ein emotionales Tribut.