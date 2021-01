Inauguration-Gala für Joe Biden Jill ganz in Weiß, Ashley begeistert im Smoking

Nach Türkisblau für die Zeremonie am Kapitol hatte sich First Lady Jill Biden für den Abend für ein Ensemble in Cremeweiß entschieden. Ein symbolträchtiger Look: Weiß steht traditionell für Feminismus, war es doch die Farbe der Sufragetten, die Anfang des 20. Jahrhunderts für das Wahlrecht für Frauen kämpften. Die Mantel-Kleid-Kombi stammt aus dem Hause der südamerikanischen Designerin Gabriela Hearst. Besonders schön: Die aufwendigen Stickereien am Mantelsaum setzten sich auf den transparenten Ärmeln des Kleides fort. Weiße Handschuhe und silberne High Heels komplettierten den Look.