In Winzerhausen Anbau fürs Haus am Wunnenstein

Verlängerte Bauzeit und hohe Preise drohen

Wie wichtig eine weitere finanzielle Unterstützung vom Land hätte werden können, lässt die angespannte Lage am Markt befürchten. Denn der Anbau wird inmitten einer Zeit umgesetzt, in der die Materialien äußerst knapp und die Preise sehr hoch sind. „Es fängt gerade schon damit an, dass wir keine Entwässerungsrohre herbekommen“, sagt Robert Stein. Es wird also spannend, ob die Fertigstellung wie geplant Ende des kommenden Jahres erfolgen kann. Der Rohbau soll bereits bis zum ersten Advent in vier Monaten stehen.