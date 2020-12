In Winnenden Frau stirbt bei Hausbrand

Winnenden - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagabend im Obergeschoss eines Wohnhauses in der Bachstraße in Winnenden ein Feuer ausgebrochen. Ein 73-jähriger Mann konnte sich noch selbstständig retten, für die 69 Jahre alte Bewohnerin des Hauses kam hingegen jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr ist nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen mit einem Großaufgebot vor Ort, konnte die Frau aber nicht mehr lebend aus den Flammen retten.