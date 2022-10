In Straßenzug in Steinheim Kein Notruf, kein Homeoffice, kein TV. . .

Die Ungewissheit treibt die Betroffenen um

Am Dienstag dieser Woche, einen Tag nach einer Anfrage unserer Zeitung an Vodafone, gab der örtliche Dienstleister Wolfgang Mildenberger auf dessen neuerlichen Anruf hin die Auskunft, dass das Problem voraussichtlich am 18. Oktober behoben werde. „Wenn ich mich dort nicht gemeldet hätte, hätte ich das wohl nicht erfahren“, sagt er. Ihn treibt die lange Ungewissheit noch immer um. Er berichtet, schlecht zu schlafen und nicht zur Ruhe zu finden. Und er denkt an seine Nachbarschaft. „Was, wenn da eine ältere Person alleine zuhause sitzt und kein Telefon hat? Was, wenn ein Notfall passiert?“ An Homeoffice ist ebenfalls nicht zu denken. Der Ärger der Bewohner in Steinheim bezieht sich weniger auf die Störung, sondern darauf, keine Hilfe zu erhalten. „Mehrere Nachbarn haben ihren Vertrag fristlos gekündigt“, sagt Wolfgang Mildenberger. Schilderungen aus der Nachbarschaft seien identisch mit seiner Erfahrung: Es gebe keine Auskunft vonseiten Vodafones, keine persönlichen Gespräche. Ein Nachbar habe sich nun einen sogenannten Cube geholt, mit dem Internet ohne Anschluss verfügbar ist. „Die Kosten will er in Rechnung stellen.“ Wolfgang Mildenberger selbst hat die September-Rechnung reklamiert, selbiges plant er für den Oktober.