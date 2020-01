In Steinheim sind die Hexen los Kurz vor dem närrischen Jubiläum geht es wieder rund

Die Hexen sind wieder los – bald zumindest: Am kommenden Montag, 6. Januar, geht die Fasnet im schwäbisch-alemannischen Raum los, die Hästräger stauben ihre Masken ab und starten in die närrische Zeit. In der Urmenschstadt geht es für den ersten Fasnetsverein Steinheim am 6. Januar bereits in seine zehnte Kampagne. Der runde Geburtstag des jungen Vereins ist aber noch lange kein Grund zu feiern. „Bei Fasnetsvereinen zählen nur närrische Jubiläen“, erklärt der Vorsitzende Dany Arnold. Heißt: Gefeiert wird erst das elfjährige Bestehen ein Jahr später. Mitten in den Vorbereitungen fürs Jubiläum sind die Steinheimer Narren aber schon längst, berichtet Dany Arnold – zumal Großes ins Haus steht: 2021 wird der erste Fasnetsverein Steinheim nämlich Ausrichter des Landesnarrentreffens sein. Beim diesjährigen Treffen am 26. Januar in Murrhardt bekommen die Steinheimer die Fahne als nächster Ausrichter überreicht. Aber jetzt geht erst einmal die neue Kampagne los.