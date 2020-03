In Steinheim hat eine besondere Gemeinderatssitzung stattgefunden Eine Ratssitzung in Zeiten von Corona

So wie es aussieht, gelingt es. Denn den Entwürfen zum Erschließungs- und städtebaulichen Vertrag für das Baugebiet Seewiesen-Erweiterung in Höpfigheim stimmten die Räte zu. Und auch in Sachen Bebauungsplan Scheibenäcker geht es voran. Obwohl das Gremium am Dienstagabend den Beschluss am Ende dann doch vertagen musste. Der Grund: Der Umweltbericht war vom zuständigen Planungsbüro zwar fertiggestellt worden, fehlte aber in den Unterlagen. Breimaier wies die Verwaltung am Ende der Diskussion auf den Fauxpas hin. Sowohl Fussenegger als auch Winterhalter entschuldigten sich, der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. Doch der Zeitplan ist noch einzuhalten, wie der Bauamtsleiter am Morgen nach der Sitzung informiert. Man werde am 21. April mit dem Thema in die Sitzung kommen, zwei Tage später werde der Entwurf dann bis 5. Juni ausgelegt. „Bis Ende Juni wollen wir dann die möglichen Einwände aufgearbeitet haben und am 17. September findet dann die Vorbereitung im Ortschaftsrat Kleinbottwar statt“, so Fussenegger. Der Satzungsbeschluss im Gemeinderat ist für 22. September geplant. In den nächsten zwei Wochen sollen Rodungsarbeiten bei den Gewächshäusern gemacht werden, und im April werden die ersten Eidechsen in das Habitat im Anschluss an das Gebiet in Richtung Großbottwar umgesetzt. „Diese Vergrämungsaktion haben wir genehmigt bekommen.“ Im August werde man dann schauen, ob man alle Eidechsen erwischt habe. Mit dem Bau der Habitatshügel sei schon begonnen worden.