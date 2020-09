In Seen und Flüssen Weniger Badetote - im August aber viele Menschen ertrunken

Unfallschwerpunkte sind nach wie vor Seen und Flüsse, in den meist unbewachten Binnengewässern sind in diesem Jahr bislang 287 Menschen ertrunken - wie im Vorjahr seien das rund 85 Prozent der Todesfälle. Dagegen seien die Küsten von Nord- und Ostsee weiter vergleichsweise sicher, erklärte Haag. Dort wachten Rettungsschwimmer von Mitte Mai bis Mitte September an fast 90 Stationen zwischen Borkum und Usedom über die Sicherheit an den Stränden.

Trotz vieler Besucher an den Küstengewässern sei die Zahl der Ertrunkenen dort im Vergleich mit den Vorjahren gesunken: Im Meer ertranken demnach bis Ende August 18 Menschen - in der Nordsee waren es 4, in der Ostsee 14 Menschen. Insgesamt gab es an der Küste damit 4 Badetote weniger als 2019. Die Zahl der Ertrunkenen in Schwimmbädern sank von 9 auf 6.

© dpa-infocom, dpa:200917-99-597052/3