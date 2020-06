In Rielingshausen noch keine Möglichkeit Räte machen sich für E-Ladestation im Ort stark

Marbach-Rielingshausen - Wer auf einen Elektroantrieb umgestiegen ist und frische Energie für sein Auto benötigt, kann in der Marbacher Kernstadt an zwei Stationen nachladen: vor dem Amtsgericht und beim Rathaus. Rielingshausen ist in Sachen E-Tankstellen hingegen noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Das soll sich nach dem Willen des Ortschaftsrats möglichst rasch ändern. Die Freien Wähler schlugen am Montag sogar schon mit einer Idee für einen Standort im Gremium auf. Die anschließende Diskussion zeigte jedoch: Es ist Geduld gefragt und ganz so leicht wird sich das Ganze nicht realisieren lassen.