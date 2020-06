In Remseck 50 000 Euro Schaden Polizeiwagen in Unfall verwickelt

Die Streife des Polizeireviers Kornwestheim wollte zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Die Polizisten befuhren die L 1144 von Kornwestheim mit Martinshorn und Blaulicht. Der 29 Jahre alte Polizist, der den Streifenwagen fuhr, wollte im Kreuzungsbereich nach links auf die L 1100 abbiegen. Die für ihn geltende Ampel zeigte rot. Der Polizist tastete sich langsam in den Kreuzungsbereich vor. Währenddessen bildeten die Fahrzeuge auf der L 1144 eine Rettungsgasse. Die Fahrzeuge, die sich auf der L 1100 befanden und „grün“ hatten, schienen das Einsatzfahrzeug bemerkt zu haben und verlangsamten ihre Geschwindigkeit oder hielten an. Die 48-Jährige im Chevrolet, die in Richtung Stuttgart unterwegs war, übersah den abbiegenden Streifenwagen mutmaßlich. So kam es zum Zusammenstoß.