In Oberstenfeld Storchenpaar übernachtet auf Kirchturm

Das Storchenpaar blieb nur eine Nacht. Es frühstückte laut Barbara Hartmann am Morgen gegen 8.30 Uhr in den Feuchtwiesen der Bottwar und ward seitdem nicht mehr gesehen. Für den Ornithologen Claus König ein normales Verhalten: „Sie fliegen umher, sondieren, schauen, wo es passen könnte, um zu brüten.“ Das Bottwartal hält König für nicht geeignet: „Es werden zu viele Biozide eingesetzt. Deshalb ist das Nahrungsangebot zu niedrig.“ Es fehle vor allem an Insekten und Mäusen. Das sei auch in anderen EU-Ländern ein Problem. „In Spanien suchen Störche auf Müllplätzen nach Nahrung.“