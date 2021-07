In Oberstenfeld Sporthallen bleiben in den Ferien offen

Auch in anderen Kommunen wollen die Verwaltungen den Sportlern einen Trainingsbetrieb in den Sommerferien ermöglichen. „Wir regeln das ganz normal“, sagt der Großbottwarer Bürgermeister Ralf Zimmermann. Heißt: Die Harzberghalle und die Wunnensteinhalle werden lediglich für die jährliche Grundreinigung und Wartungsarbeiten versetzt zwei Wochen lang geschlossen, die Kelterhalle in Winzerhausen ebenso. „Wir schauen, dass wir das mit den Vereinen unbürokratisch regeln.“

In Marbach sind zwei Sporthallen drei Wochen lang geöffnet

In Steinheim seien bisher noch keine Anfragen von Vereinen gekommen, berichtet Bürgermeister Thomas Winterhalter. Angesichts der Entbehrungen während der Corona-Pandemie sei man aber gesprächsbereit, auch wenn jetzt pauschal noch keine Zusage möglich sei, weil im Einzelfall Urlaubszeiten der Hausmeister eine Rolle spielten.

In Marbach konzentriert sich der Hallensport während der Ferien auf die Sporthalle Lauerbäumle und die Rielingshäuser Gemeindehalle. „Wir informieren die Vereine in dieser Woche“, teilt der Bürgermeister Jan Trost mit. Die Regelung sieht vor, die beiden Hallen in den ersten Wochen sowie in der letzten Woche zu öffnen. Die mittleren drei Wochen dienten der Pflege der Hallen.

Landrat befürwortet Schritt

Inzidenz

Der Landrat Dietmar Allgaier spricht sich für eine Öffnung der Sporthallen in den Ferien aus, wenn die Inzidenzwerte dies erlaubten und dies in den Kommunen personell und logistisch möglich sei. Eine Inzidenz von unter 35 erlaubt die Nutzung von geschlossenen öffentlichen Sportstätten. Steigt der Wert auf 35 bis 50, müssen Teilnehmer nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind. Liegt der Wert über 50, gilt zusätzlich zu den drei G eine Begrenzung von 14 Personen in geschlossenen Sportstätten und 25 in offenen.