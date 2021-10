In Oberstenfeld Lichtenbergschule ist im Umbruch

Oberstenfeld - Einen steigenden Bedarf an Ganztagsbetreuungsplätzen vermeldet die Lichtenbergschule in Oberstenfeld. So wuchs die Zahl der Gruppen von drei auf fünf an der Grundschule mit 25 Lehrern und 285 Schülern, berichtete der Konrektor Kostas Mpouikidis am Donnerstag im Gemeinderat im Bericht über das Schuljahr 2020/21.