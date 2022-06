In-N-Out-Burger Instagram-Betrüger kündigen Filiale in Stuttgart an

Für Burgerfans ist das eine große Enttäuschung: Ein Instagram-Profil wirbt mit der Eröffnung von Filialen der US-amerikanischen Burgerkette „In-N-Out“ in Deutschland. In fünf Städten sollen die Restaurants „bald eröffnet“ werden, wie es in der Profilbeschreibung heißt. In der Liste stehen Berlin, Frankfurt, Köln, München und Stuttgart.