In Murr gibt es immer wieder Schwund Machen geklaute Gießkannen vom Friedhof Spaß?

Murr - Achtung, dieser Text ist kein Aufruf, in Zeiten von Dürre und Corona in die Beschaffungskriminalität einzusteigen. Anlass, über Gießkannen zu schreiben, ist die nüchterne Feststellung im Murrer Gemeinderat, dass diese zugegebenermaßen nützlichen Gegenstände von den Friedhöfen verschwinden. Dem CDU-Rat Giorgio Monteleone fiel das Phänomen neben anderen Unzulänglichkeiten wie etwa lockeren Grabsteinen oder beschädigten Trittsteinen auf – und das brachte er am Ende der Ratssitzung zur Sprache, kurz nachdem Fraktionskollege Markus Kaiser dem frisch wiedergewählten Ortsoberhaupt Torsten Bartzsch ein Weinpräsent überreicht hatte.