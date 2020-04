In Mundelsheim lief der Buschfunk auf Hochtouren Die Corona-Gerüchteküche brodelt

Mundelsheim - Die Aufgeregtheit rund um das Thema Corona nimmt manchmal ausgesprochen unerfreuliche Züge an. So auch unlängst in Mundelsheim, wo die Gerüchteküche offenbar heftig brodelte und mit dem Finger auf Nachbarn gezeigt wurde, die sich das Virus vermeintlich eingefangen hatten. Mit den Unterstellungen seien speziell Bürger konfrontiert worden, die sich nach dem Skiurlaub in einem Risikogebiet in freiwillige Quarantäne begeben hatten, berichtet der Bürgermeister Boris Seitz. „Es wurde aber niemand verunglimpft“, stellt er klar. Gefallen hat ihm das Verhalten Einzelner dennoch nicht, weshalb er mit einem Aufruf im Internet reagiert hat, in dem er an den Gemeinschaftssinn appelliert.