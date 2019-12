In München Paketbote versucht, Kundin zu vergewaltigen

Demnach hatte der 30-Jährige am Montag an einer Wohnungstür zwei Pakete an eine 20-Jährige übergeben. „Als die Bewohnerin die Pakete an sich nahm, betrat der Mann ihre Wohnung. Er umarmte sie gewaltvoll und fasste ihr unter die Oberbekleidung“, hieß es weiter. „Beim Versuch, die junge Frau ins Schlafzimmer zu drängen, berührte er sie auch im Intimbereich.“