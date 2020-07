In Marbacher Geschäften Kunden akzeptieren die Maskenpflicht im Laden

Michael Haisch, der seit April die Pro-Optik-Filiale in der Marktstraße leitet, denkt schon, dass die Maske die Zahl der Ladenbesucher teilweise einschränkt: „Es ist auch recht umständlich bei der Brillenauswahl.“ Deshalb sind er und seine Mitarbeiter dazu übergegangen, eine Auswahl von Brillengestellen samt Spiegel mit nach draußen vors Geschäft zu nehmen, damit die Kunden sie dort in Ruhe, mit Abstand und maskenfrei anprobieren können. „Wir haben nicht die Umsatzzahlen wie vor Corona, aber ich kann in der kurzen Zeit, seit ich hier bin, noch nicht beurteilen, woran es liegt, weil mir der direkte Vergleich fehlt. Ich persönlich würde mir aber beispielsweise ein T-Shirt im Moment auch nicht im Laden kaufen, sondern eher online,“ so Haisch.