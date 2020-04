In Marbach und Bottwartal haben viele Läden wieder geöffnet Einzelhandel ist zufrieden mit dem Start

Auch Kerstin Dietle vom gleichnamigen Marbacher Schuhhaus ist zufrieden mit dem Neustart. „Wir hatten tolle Kundschaft, es war eine schöne und entspannte Atmosphäre im Geschäft“, resümiert sie den Montag. Sowohl ihr Verkaufsteam als auch die Kunden seien glücklich gewesen, dass es wieder losgehen kann. Vor allem im Kinderbereich sei sehr viel los gewesen. Was die Chefin nicht überrascht. „Da ist der Bedarf einfach am größten, denn die Kleinen wachsen ja schnell aus ihren Schuhen heraus.“ Was die Umsetzung der Vorgaben angeht, fühlt sich die Marbacherin vom Einzelhandelsverband sehr gut unterstützt. Maximal 20 Kunden darf Kerstin Dietle in ihr Geschäft lassen. Eine Plexiglasscheibe an der Kasse, Desinfektionsmittel und Mundschutz – es ist alles da. Bedient wird auf Abstand, aber auch das geht. „Eine Mama hat sogar gefragt, ob es okay wäre, wenn ihr Kind Mundschutz trägt und die Verkäuferin dann näher kommt, um abzutasten, ob die Schuhe die richtige Größe haben.“ Vergangene Woche hat Dietle begonnen, ihre Waren im Schaufenster mit Nummern zu versehen. Kunden konnten sich drei Paar aussuchen und zusammenstellen lassen und daheim anprobieren. „Jede Situation im Leben bringt was Positives – das Angebot wurde gut angenommen und wir werden es auch weiter anbieten – trotz Ladenöffnung.“ Stolz ist Kerstin Dietle auf ihr Team. Die Krise schweißt zusammen, sagt sie.