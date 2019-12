In Marbach liegt Gutachten vor Altes Kino wird geprüft

Eine überraschende Kehrtwende vollzog der Marbacher Gemeinderat im April im Hinblick auf das alte Kino in der Güntterstraße. Eigentlich sollte sich das Gremium in dieser Sitzung endgültig festlegen, ob das Gebäude abgerissen wird, um Raum für einen provisorischen Parkplatz zu schaffen – oder nicht. SPD-Mann Hans Martin Gündner grätschte dann aber mit einem Vorschlag dazwischen, den die Runde mehrheitlich annahm. Demnach sollte per Gutachten zunächst geklärt werden, welche Nutzung im aktuellen Haus überhaupt noch zulässig ist (wir berichteten). Die Verwaltung hatte zuvor auf den desolaten Zustand hingewiesen und beteuert, dass das alte Kino unter den aktuellen Umständen nicht mehr bespielt werden könne. Besagte Expertise liegt mittlerweile vor. Allerdings hilft das alleine offenbar auch nicht weiter, nun ein Votum zu treffen.

In dem Gutachten werde aufgeführt, welche Maßnahmen notwendig sind, um einen Weiterbetrieb zu ermöglichen, erklärt der Bürgermeister Jan Trost. Und nun müsse in einem nächsten Schritt ein Architekturbüro prüfen, was das im Einzelnen an Kosten nach sich ziehen würde.

Sobald die Zahlen vorliegen, könne in den politischen Gremien fundiert darüber diskutiert werden, ob man den von den Fachleuten ermittelten Betrag in das Haus stecken möchte oder nicht. Das Thema werde voraussichtlich in der ersten oder zweiten Sitzungsrunde im neuen Jahr besprochen. Momentan werde das Gebäude nicht benutzt, sagt Jan Trost. Die Heizung funktioniere beispielsweise auch gar nicht. Die letzte Veranstaltung in den Räumlichkeiten sei ein Programmbeitrag zur Nachtschicht Kunst gewesen.