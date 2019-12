In Marbach berät die Deutsche Bahn weiter, aber lediglich aus der Ferne Bahn startet Video-Zentrumam 1. Januar

Nur in Marbach und Korntal erfolgten die Beratung und der Verkauf vollständig per „Video-Schalter“. In Böblingen, Ludwigsburg, Leonberg und Waiblingen blieben neben den Video-Reisezentren auch die lokalen Reisezentren mit DB-Personal in Betrieb. Aufgrund der ausgeweiteten Servicezeiten der DB Video-Reisezentren werden die Öffnungszeiten der DB Reisezentren ab Montag, 6. Januar, angepasst. Die DB-Videoreisezentren sind vom 1. Januar an geöffnet: von Montag bis Freitag von 6 Uhr bis 19.30 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8 Uhr bis 18 Uhr. Die Kunden profitierten von längeren Öffnungszeiten ohne Unterbrechung, erklärt die DB Bahn: „Insgesamt betragen die Servicezeiten damit in der Woche 87,5 Stunden.“