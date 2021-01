In Ludwigsburg Bewaffneter Raub in der Innenstadt

Nach Angaben des Polizeipräsidiums hat sich der bislang unbekannte Täter aus der Straße Kaffeeberg kommend einem Geschäft in der Lindenstraße genähert und dort an der verschlossenen Tür geklopft. Nachdem der allein anwesende Inhaber die Tür um nachzusehen geöffnet hatte, bedrohte ihn der Unbekannte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einem kleinen Geldbetrag flüchtete er anschließend zu Fuß in die Körnerstraße. Die Pistole verstaute er zuvor in einer mitgebrachten weißen Stofftasche.