Am Samstagmorgen gegen 7.38 Uhr geriet der Fahrer eines VW-Golf, der auf der rechten Fahrspur in Richtung Heilbronn unterwegs war, ohne Fremdbeteiligung nach links, fuhr in die Mittelleitplanke und wurde von da aus wieder nach rechts geschleudert. Mehr steht derzeit noch nicht fest; die Beamten sind noch im Einsatz.