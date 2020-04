«In Krise kaum zu schaffen» Industrie fordert Lockerung von Bürokratie-Fristen

Runde zwei in Erdmannhausen

Live-Ticker zur Bürgermeisterwahl

In Erdmannhausen wird am heutigen Sonntag, 5. April, definitiv ein neuer Bürgermeister gewählt. Denn nachdem in Runde eins kein Kandidat die erforderliche Mehrheit erhielt, reicht heute in Runde zwei eine einfache. Im Live-Ticker erfahren Sie alles Wissenswerte an diesem Tag.