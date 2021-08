In Kopenhagen und Malmö WorldPride mit bunter Parade gestartet

Öresundbrücke soll in Regenbogenfarben erstrahlen

Später am Abend sollten unter anderem die riesigen Pfeiler der Öresundbrücke, die Dänemark und Schweden zwischen den beiden Städten verbindet, in Regenbogenfarben angestrahlt werden. Auf der anderen Seite des Öresunds in Kopenhagen ist seit Donnerstag im städtischen Rathaus eine 30 Meter große Regenbogenfahne zu sehen, die der US-Künstler Gilbert Baker anlässlich des 25. Jahrestags der Stonewall-Aufstände 1994 entworfen hat. Der Platz vor dem Rathaus - Rådhuspladsen - wird am Freitag zum WorldPride-Platz umfunktioniert, der zum Zentrum der Events in den kommenden Tagen werden soll.