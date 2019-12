In Kirchberger Mehrfamilienhaus eingedrungen Einbrecher erbeuten Bargeld

Kirchberg - In der Bahnhofstraße in Kirchberg ist zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen worden. Der oder die Täter drangen durch ein gekipptes Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendeten Bargeld. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei Backnang bittet unter Telefon 071 91 / 90 90 um sachdienliche Hinweise.