In Kirchberg treten gehäuft Bettler auf Bürger fühlen sich von Bettlern gegängelt

Ob die Bettler nun auch noch im Ort unterwegs sind, könne sie nicht sagen, erklärt die Ordnungsamtsleiterin Hanna Selig. Laut den Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien die Gruppen aber im November und Dezember öfter vor den Haustüren aufgetaucht. Insbesondere ältere Personen hätten sich dadurch mitunter bedroht gefühlt. Wohl auch deshalb, weil die Bettler anscheinend relativ aggressiv Unterstützung verlangt haben. „Sie treten zum Teil sehr penetrant auf, klingeln an Haustüren und möchten Zugang zur Wohnung erhalten“, heißt es in einer Mitteilung im Amtsblatt, mit der die Kommune auf die ganze Geschichte reagiert hat. Grundsätzlich seien Betteln und Hausieren nicht verboten. „Es wird allerdings eine Grenze überschritten, wenn die Personen sich nicht mehr von der Haustüre entfernen oder beispielsweise einen Fuß in die Türe stellen, um in die Wohnung einzudringen“, stellt die Gemeindeverwaltung fest. Vor diesem Hintergrund bittet die Kommune „um erhöhte Aufmerksamkeit“. Man möge prüfen, wer geklingelt hat, bevor man öffnet oder jemanden in die eigenen vier Wände lässt.