In Kirchberg gibt es einen Babymassage-Kurs für Neugeborene Wenn Neugeborene ihren Körper spüren lernen . . .

Die Babys, in Windeln gekleidet, liegen während der Massagen auf Matten, ihre Mütter knien neben ihnen – und werden von Kirstin Moede, die eine Puppe zur Hand hat, angeleitet. Mal wandern die Finger der Mütter in fließenden Bewegungen und auch in gegensätzlicher Richtung von Schulter zur Leiste diagonal über den Bauch des Babys, was dessen Gehirnmotorik schult. Mal wenden die Teilnehmer eine Fußreflexzonen-Massage an, die die Verdauung stärkt. Mal werden Füße und Arme zusammengeführt, mal die Arme über der Brust verschränkt, was die Koordination schult. Mal wird mit Druck über die Handflächen gestrichen, mal das Handgelenk gekreist. Und mal werden die Beine mit leichtem Druck übereinander gekreuzt – damit die Kleinen besser pupsen können.