In Höpfigheim darf flaniert werden Markt kann stattfinden

Deshalb musste der Höpfigheimer Weihnachtsmarkt abgesagt werden. Noch im Laufe des Samstags kamen die Beteiligten zusammen, um über einen Ersatztermin zu sprechen. Der nächste Tag, der Sonntag, fiel flach, da man so kurzfristig die Genehmigungen für die Umleitungen nicht bekommen hätte. Also einigte man sich auf den kommenden vierten Adventssonntag, 22. Dezember. Gleich am Montag wollte sich der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter um die nötige Genehmigung durch das Landratsamt kümmern – und hatte auch Erfolg bei der Behörde. Am Dienstagmittag hat er grünes Licht aus dem Kreishaus erhalten. „Aus Sicht der Verwaltung kann die Schlosshofweihnacht am kommenden Sonntag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr stattfinden“, teilte der Bürgermeister mit.