In Erdmannhausen Roter Platz dient der Bewegung

Entsprechend froh ist Eberhard Immel, der den Jahrzehnte alten Platz schon länger ins Visier genommen hatte, aber durch den Geldsegen aus Stuttgart den nötigen Rückenwind verspürte. „Die Gemeinde ist für diese Art der Förderung extrem dankbar“, sagt er. Die Ganztagesbetreuung werde immer wichtiger, da in den vergangenen Jahren immer mehr Eltern ihre Kinder dort betreuen lassen. Die Kommune habe darauf reagiert und den Bereich in der Grundschule vergrößert. Ermöglicht habe dies der Umzug der Schulkindbetreuung vom Altbau an der Goethestraße in das Erdgeschoss auf der Seite des Musiksaals. Dort habe die Gemeinde für die Betreuung ein Büro gebaut, eine Spülküche eingerichtet und neue Möbel angeschafft, um damit die Räume neu auszustatten, berichtet der Kämmerer.