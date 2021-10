In Erdmannhausen Pure Freude über das erste Weinfest seit Langem

Bei der Live-Musik am Freitagabend mit Two Men One Beer sei den Gästen richtig das Herz aufgegangen, hat Tatjana Pflumm am Stand der Lauffener Weingärtnern mit Mundelsheimer Weinen beobachtet. „Nur wenige kommen mit Masken zu uns an den Stand.“ Und Seniorchef Herbert Schütz ist nach der anstrengenden Arbeit im Höpfigheimer Weinberg gerne wieder nach Erdmannhausen gekommen, um unter anderem seinen kräftigen Rotwein mit dem spektakulären Namen „La bestia negra“ anzubieten.

Ehemaliger Hausmeister verkauft für den Verein Schweinebraten

Ein Heer von jungen und älteren Helfern ermöglichte dem GSV-Förderverein, Einnahmen für die Jugendarbeit zu generieren. So war auch Uwe Wenzel, ehemaliger Hausmeister der Halle auf der Schray, mit von der Partie. Er gab aus alter Verbundenheit mit dem Verein Schweinebraten mit Brot oder Kartoffelsalat für 6,50 Euro oder 8,50 Euro heraus. „Wir haben den Stand extra nach außen aus dem Rathaus verlegt“, erklärt er. Damit wollte der Verein Stürzen von Brillenträgern mit beschlagener Maske vorbeugen.