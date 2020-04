In Erdmannhausen gibt es gleich zwei Steinschlangen sollen immer weiter wachsen

In der Brezelgemeinde war der bunte Brauch aber auch nicht ganz neu. Im Neubaugebiet Ellenberg, am dortigen Spielplatz, gab es bereits eine Steinschlange. Sonja Göppert-Bethge startete also die an der katholischen Kirche und bestückte zudem die Januariuskirche nahe des Eingangs mit Troststeinen.