Polizeieinsatz in Erdmannhausen 31-Jährigen mit Schuss überwältigt

Erdmannhausen - Einen Großeinsatz der Polizei hat es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Erdmannhausen in der Straße In den Steiggärten gegeben. Ein 31-jähriger Mann hat dabei nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und der Staatsanwaltschaft Heilbronn eine Polizistin und ihren Kollegen mit einer Akku-Nagelpistole bedroht. Die Polizistin machte daraufhin von ihrer Schusswaffe Gebrauch und schoss dem 31-Jährigen in den rechten Arm.