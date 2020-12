In dubio pro reo Freispruch für Rapper Kollegah

Viersen - Gangster-Rapper Kollegah ist vom Vorwurf des unerlaubten Waffenbesitzes freigesprochen worden. "Heute habe ich wieder etwas Vertrauen in die deutsche Justiz bekommen", sagte der 36-Jährige am Dienstag. Vor dem Amtsgericht Viersen reckte er die Faust nach oben. "Am Ende hat die Gerechtigkeit gesiegt", so der Musiker, der bürgerlich Felix Blume heißt.